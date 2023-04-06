ITSO Başkanı Metin Çelik, İhracat Destek Ofisi Kuracaklarını Açıkladı

Isparta'nın Mart Ayı İhracat Verileri Açıklandı

İhracatta En Çok Satış Yapılan 5 Ülke Açıklandı

ITSO, İhracatı Artırmak İçin Çalışmalar Yapıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Çelik, mart ayı ihracat rakamlarını açıklayarak, ihracatın artırılması için Oda bünyesinde İhracat Destek Ofisi kurulacağını bildirdi. Başkan Çelik, ürün grupları ve ülkelere göre ihracat rakamlarını da paylaştı. Başkan Çelik, Isparta'nın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,86 artmasına rağmen kur dalgalanmaları nedeniyle ihracatta istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. Başkan Çelik, Oda'nın tüm iş sektörlerini ihracata odaklanmaya teşvik etmek için kısa süre içinde İhracat Destek Ofisi kuracağını da belirtti. Mart ayında en fazla ihracat ABD, Hindistan ve Çin'e yapıldı. Başkan Çelik ayrıca, bu yılki hedeflerinin toplam 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmak olduğunu belirtti.