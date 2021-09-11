Lokum… 15’inci yüzyıldan bu yana Anadolu’da bilinen bir şekerleme türü. Osmanlıca ‘rahat-ul hulküm’ yani ‘boğaz rahatlatan’ kelimesinden türedi. Avrupa’ya 18’inci yüzyılda ‘Turkish Delight’ (Türk lokumu) adıyla girdi.
-Müthiş kıvamlı yapısı, lezzeti gül ile buluştu: Eylül Minel Lokum
Isparta’nın güçlü gıda ve kozmetik üretici firması Eylül Minel, dünyada Turkish Delight olarak bilinen lokumu gül ile buluşturdu. Lokumun müthiş kıvamlı yapısı ve lezzetine artık Isparta’nın evrensel değeri gül de eklendi. Siz hiç Eylül Minel Gül Lokumu’nu tattınız mı?
-Boğaz rahatlatan güllü Türk lokumuna bir tıkla ulaşabilirsiniz
Boğaz rahatlatan güllü Türk lokumuna https://www.eylulminel.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Dünyaya Türklerin armağan ettiği bu kadim lezzetleri Eylül Minel kalitesi ve güvencesiyle tüketebilirsiniz.
-15. yüzyıldan beri bilinen lezzet Türk lokumu Eylül Minel ile şimdi ‘gül’lü
Lokum, Osmanlıca "rahat-ul hulküm” yani "boğaz rahatlatan" kelimesinden türeyen ve 15. yüzyıldan beri Anadolu'da bilinen bir şekerleme türüdür.
Bununla beraber, özellikle 17. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaşan lokum, Avrupa'ya 18. yüzyılda "Turkish Delight" adıyla girmiştir.
Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (2004)’nde ise lokum "şeker, nişasta, içme suyu ve sitrik asit veya tartarik asit veya potasyum bitartarat ile hazırlanan lokum kitlesine gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru veya kurutulmuş meyveler, aroma, renklendirici ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan ürün" olarak tanımlanmaktadır
Türkiye’de “lokum” deyince akla ilk olarak tatlı bir yiyecek gelmektedir. Elastik yapıda olan, ağızda yumuşak ve kaygan hissedilen, pek çok çeşidi bulunan, ayrıca Türk kahvesinin yanında ikram edilen geleneksel bir Türk tatlısı olarak bilinmektedir.
-Boğaz rahatlatan Türk lokumu, şimdi Eylül Minel güvencesi ile güllü
Isparta’nın güçlü markası Eylül Minel Lokum Fabrikası, boğaz rahatlatan Türk lokumunu gül ile buluşturdu. Ürünler Eylül Minel fabrika ve mağazalarının yanı sıra e-ticaret ile bir tık mesafede tüketicileri ile buluştu.
Eylül Minel Lokumun zengin seçenekleri https://www.eylulminel.com adresinde yer alıyor.
Eylül Minel lokumları, Isparta’da üretiliyor. Isparta’da istihdam sağlanıyor. Katma değeri Isparta’da kalıyor. Lezzet ise e-ticaret ile Türkiye ve küresel alanda lezzet yolculuğuna çıkıyor. Sizi de bu lezzet ile tanışmak isterseniz mağazalarımıza ve web sayfalarımıza misafir etmek için bekliyoruz. Bir kahvemizin yanında güllü Eylül Minel lokumlarını ikram etmek istiyoruz.
-Eylül Minel kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de üretiyor
Isparta’nın şirketi Eylül Minel Lokum Fabrikası aynı zamanda kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri de üretiyor. Ürünler fabrika ve satış mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca web sayfasında e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor.
Adres:
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
WhatsApp: +90 543 760 12 24
Web: https://www.eylulminel.com
''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları
Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.
Ürün kendimize ait fabrikamızda özenle üretilmiştir.''
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