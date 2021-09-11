Kaya Balık; kentin taze balık ihtiyacının karşılanmaya devam ediyor. Kaya Balık tezgahlarda her zaman taze balık var...!
Uzun bir sürenin ardından taze balık yemek için balıkçı tezgahlarına giden vatandaşlar Kaya Balık ile hamsiyle buluştu.
En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor. '' Balık Ye Enerjini Yenile''.. En taze protein deposu balıklar Kaya Balık tezgahlarında. İster temizlenmiş çiğ ister ızgarada, tavada pişmiş olarak yada ekmek arasında sipariş edin!
Kaya Balık '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
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