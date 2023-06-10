Maaşları Artıracak Kanun Teklifi Meclis'e Geliyor, Milyonların Gözü Gündemde!

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelecek. TBMM, 28. Yasama Dönemi'ne yoğun bir gündemle başlayarak toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek olan Meclis Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Çarşamba günü düzenlenecek Genel Kurul toplantısında, AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İyi Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak ve oylamaya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kurul'da yapılan üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanacak ve başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçerek çalışmalarına başlayacak.



MAAŞ ARTIŞLARI

Meclis'in yeni yasama dönemindeki ilk önceliği, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

Meclis gündemine gelecek düzenlemeler arasında şunlar yer alacak: Aile ve Gençlik Bankası kurularak evlenmek isteyen gençlere iki yıl ödemesiz ve faizsiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi verilmesi, ev kadınlarının emekli olabilmeleri için prim giderlerinin üçte birinin karşılanması, kira artışlarına yüzde 25 artış sınırının süresinin uzatılması ve fahiş kira artışlarına yönelik yaptırımların getirilmesi.

Ayrıca, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da TBMM'de iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.

Maaşları artıracak kanun teklifinin Meclis'e gelmesiyle birlikte, milyonlarca kişi bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Yeni yasama döneminin başlamasıyla Meclis, vatandaşların maaş artışı beklentilerini karşılamak adına önemli bir adım atmış olacak.