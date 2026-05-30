Telefonlardaki Bu Özellik Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu

Android telefonlarda bulunan NFC teknolojisini hedef alan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinde dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin yayımladığı son verilere göre, 2026 yılının ilk dört ayında NFC tabanlı saldırılar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 188 yükseldi.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, SuperCard X, PhantomCard, NGate ve NFCGate gibi zararlı yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen 35 bin 600 saldırı girişimi engellendi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakamın 12 bin 300 seviyesinde olduğu belirtildi.

Uzmanlar, saldırıların ilk etapta belirli bölgelerde yoğunlaşmasına rağmen Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da yaygınlaşmaya başladığını ifade ediyor.

İki farklı yöntem kullanılıyor

Siber suçluların kullandığı yöntemlerden ilkinde, kullanıcılarla mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçiliyor. Kimlik doğrulama veya hesap güvenliği bahanesiyle kurbanların telefonlarına zararlı uygulamalar yükletiliyor. Ardından kullanıcıdan banka kartını telefona yaklaştırması ve PIN bilgilerini girmesi isteniyor. Bu sayede kart bilgileri dolandırıcıların eline geçebiliyor.

Bir diğer yöntemde ise zararlı yazılım, telefonun temassız ödeme özelliğini kullanarak sahte NFC sinyalleri oluşturuyor. Bu sistemde dolandırıcılar, ATM'lere kendi kartları yerine kurbanın telefonu üzerinden işlem yaptırabiliyor.

Uzmanlar, özellikle ATM'lerde yabancı kişilerin yönlendirmelerine uyulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü bazı vakalarda mağdurlar para yatırma işlemi yaptığını düşünürken, para doğrudan dolandırıcıların hesabına aktarılabiliyor.

Nasıl korunabilirsiniz?

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırılardan korunmak için yalnızca resmi uygulama mağazalarından yazılım indirilmesini, mesaj veya sosyal medya üzerinden gelen şüpheli bağlantılara tıklanmamasını tavsiye ediyor. Ayrıca ATM işlemlerinde üçüncü kişilerin yönlendirmelerine karşı dikkatli olunması ve telefonlarda güncel güvenlik yazılımlarının kullanılması öneriliyor.

