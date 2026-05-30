Isparta'da Tarihle Kokunun Buluştuğu Eşsiz Müze Ziyaretçilerini Bekliyor

Isparta, gül ve lavanta üretimiyle tanınan kimliğine yeni bir kültürel değer daha ekledi. Kent merkezinde yer alan tarihi Aya Baniya Kilisesi'nin restore edilmesiyle hayata geçirilen Misparta Koku Medeniyeti Müzesi, ziyaretçilerine yalnızca bir müze gezisi değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan benzersiz bir koku yolculuğu sunuyor.

Türkiye'de bu alanda kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyan merkez, dünyanın farklı dönemlerinden parfüm kültürüne ait eserleri bir araya getirirken, Isparta'nın yüzyıllardır süregelen gül mirasını da ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tarihi yapı yeni kimliğiyle hayat buldu

Tahminen 1750'li yıllarda inşa edilen Aya Baniya Kilisesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından koku temalı bir müzeye dönüştürüldü. Tarihi atmosferini koruyan yapı, bugün hem kültürel hem de turistik açıdan şehrin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Binlerce yıllık koku kültürü sergileniyor

Müzede ziyaretçileri, tarih boyunca kullanılan özel parfüm şişeleri, koku kapları ve farklı medeniyetlere ait eserler karşılıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri ise yaklaşık 4 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen dünyanın en eski parfüm formülü.

Uzmanlar, Mezopotamya kökenli olduğu ifade edilen bu formülün içerisinde gülün de yer almasının, Isparta'nın koku kültürüyle olan bağını daha anlamlı hale getirdiğini belirtiyor.

Koku hafızası oluşturan özel alan

Müzenin farklı bölümlerinde ziyaretçiler yalnızca eserleri görmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli kokuları deneyimleyerek geçmişin izlerini hissedebiliyor. Hazırlanan özel alanlarda birçok bitki ve doğal esans tanıtılırken, kokuların tarih boyunca insanların yaşamındaki yeri de anlatılıyor.

Ziyaretçiler kendi parfümünü tasarlayabiliyor

Müzenin en ilgi çeken bölümlerinden biri de kişisel parfüm tasarım atölyesi. Yüzlerce farklı esans arasından seçim yapan ziyaretçiler, kendilerine özgü karışımlar oluşturarak özel bir koku hazırlayabiliyor.

Bu yönüyle müze, klasik sergi anlayışının ötesine geçerek ziyaretçilerin aktif olarak deneyime katılmasını sağlıyor.

Yaşayan müze anlayışıyla dikkat çekiyor

Misparta Koku Medeniyeti, yalnızca sabit sergilerden oluşan bir yapı olarak planlanmadı. Yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, özel koleksiyon sergileri ve tematik organizasyonlarla müze sürekli yenileniyor.

Bu yaklaşım sayesinde ziyaretçiler her gelişlerinde farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Ücretsiz ziyaret edilebiliyor

Isparta'nın gül mirasını modern müzecilik anlayışıyla birleştiren Misparta Koku Medeniyeti Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını ücretsiz olarak açıyor. Tarih, kültür ve kokunun bir araya geldiği bu özel mekân, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

