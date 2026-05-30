isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta'da Tarihle Kokunun Buluştuğu Eşsiz Müze Ziyaretçilerini Bekliyor

Isparta'da Tarihle Kokunun Buluştuğu Eşsiz Müze Ziyaretçilerini Bekliyor
TÜRKİYE
98 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta'da Tarihle Kokunun Buluştuğu Eşsiz Müze Ziyaretçilerini Bekliyor

Isparta, gül ve lavanta üretimiyle tanınan kimliğine yeni bir kültürel değer daha ekledi. Kent merkezinde yer alan tarihi Aya Baniya Kilisesi'nin restore edilmesiyle hayata geçirilen Misparta Koku Medeniyeti Müzesi, ziyaretçilerine yalnızca bir müze gezisi değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan benzersiz bir koku yolculuğu sunuyor.

Türkiye'de bu alanda kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyan merkez, dünyanın farklı dönemlerinden parfüm kültürüne ait eserleri bir araya getirirken, Isparta'nın yüzyıllardır süregelen gül mirasını da ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tarihi yapı yeni kimliğiyle hayat buldu

Tahminen 1750'li yıllarda inşa edilen Aya Baniya Kilisesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından koku temalı bir müzeye dönüştürüldü. Tarihi atmosferini koruyan yapı, bugün hem kültürel hem de turistik açıdan şehrin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Tarihi kiliseden dönüştürülen müze binası

Misparta Koku Medeniyeti Müzesi

Binlerce yıllık koku kültürü sergileniyor

Müzede ziyaretçileri, tarih boyunca kullanılan özel parfüm şişeleri, koku kapları ve farklı medeniyetlere ait eserler karşılıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri ise yaklaşık 4 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen dünyanın en eski parfüm formülü.

Uzmanlar, Mezopotamya kökenli olduğu ifade edilen bu formülün içerisinde gülün de yer almasının, Isparta'nın koku kültürüyle olan bağını daha anlamlı hale getirdiğini belirtiyor.

Dünyanın en eski parfüm formülüne ait bölüm

Dünyanın en eski parfümü

Koku hafızası oluşturan özel alan

Müzenin farklı bölümlerinde ziyaretçiler yalnızca eserleri görmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli kokuları deneyimleyerek geçmişin izlerini hissedebiliyor. Hazırlanan özel alanlarda birçok bitki ve doğal esans tanıtılırken, kokuların tarih boyunca insanların yaşamındaki yeri de anlatılıyor.

Koku kültürünü anlatan özel sergi alanları

Koku sergi alanı

Koku medeniyeti sergisi

Ziyaretçiler kendi parfümünü tasarlayabiliyor

Müzenin en ilgi çeken bölümlerinden biri de kişisel parfüm tasarım atölyesi. Yüzlerce farklı esans arasından seçim yapan ziyaretçiler, kendilerine özgü karışımlar oluşturarak özel bir koku hazırlayabiliyor.

Bu yönüyle müze, klasik sergi anlayışının ötesine geçerek ziyaretçilerin aktif olarak deneyime katılmasını sağlıyor.

Kişiye özel parfüm tasarım atölyesi

Parfüm atölyesi

Koku tasarımı

Yaşayan müze anlayışıyla dikkat çekiyor

Misparta Koku Medeniyeti, yalnızca sabit sergilerden oluşan bir yapı olarak planlanmadı. Yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, özel koleksiyon sergileri ve tematik organizasyonlarla müze sürekli yenileniyor.

Bu yaklaşım sayesinde ziyaretçiler her gelişlerinde farklı bir deneyim yaşama fırsatı buluyor.

Müzede düzenlenen özel etkinliklerden görüntüler

Müze etkinlikleri

Misparta etkinlikleri

Ücretsiz ziyaret edilebiliyor

Isparta'nın gül mirasını modern müzecilik anlayışıyla birleştiren Misparta Koku Medeniyeti Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını ücretsiz olarak açıyor. Tarih, kültür ve kokunun bir araya geldiği bu özel mekân, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Isparta'nın koku yolculuğuna açılan kapısı

Misparta Koku Medeniyeti

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
Bayram Tatilinde Isparta’da Doğayla Baş Başa Kaçış Rotaları
Dolu Yağışı Endişe Yarattı
Isparta'da Patpat Faciası:1'i Ağır Yaralılar var!
Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı
Plakasını Ters Çevirdi, Cezadan Kaçamadı
Isparta’da Geleneksel Bayramlaşma Programı
Bayramda Trafikte Güvenlik Mesaisi
Isparta Valisi Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”
Mimar Sinan Camii’nde Manevi Atmosfer: Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Dünyanın Gözü Isparta’daydı! Nefes Kesen Yarışma Tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR