e-Duruşmada Yeni Dönem: Kapsam Genişliyor

Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandıracak yeni bir düzenleme için çalışma başlattı. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte e-Duruşma sisteminin kullanım alanı genişletilerek bölge adliye mahkemelerinde de uygulanmasının önü açılacak.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-Duruşma uygulamasının kapsamının artırılmasıyla, avukatların duruşmalara uzaktan katılım imkanları daha da yaygınlaştırılacak. Yeni düzenlemenin, yargılamalarda zaman kaybını azaltması ve süreçlerin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Planlanan değişiklikler yalnızca avukatlarla sınırlı kalmayacak. Yapılacak yazılım geliştirmeleri sayesinde davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılama sürecinin diğer taraflarının da gerekli durumlarda çevrim içi olarak duruşmalara katılabilmesi mümkün olacak.

Öte yandan ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe işlemleri, yemin uygulamaları, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi çeşitli usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmesi amaçlanıyor.

Yeni dönemde hakimlerin gerekli gördükleri durumlarda e-Duruşma yöntemine doğrudan karar verebilmesine yönelik düzenlemelerin de gündemde olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle birlikte yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılması, teknolojinin daha etkin kullanılması ve dava süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.