1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Isparta’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yüksek meblağlı dolandırıcılık olayında iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü ev ilanı üzerinden dolandırıldığını bildirdi. İlanda yer alan numara ile iletişime geçen mağdur, şüphelinin yönlendirmesiyle bir evi inceledikten sonra verilen banka hesabına 1.000.000 TL gönderdiğini ifade etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüphelinin hesabına aktarılan 996.800 TL’nin Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına gönderildiği ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın satın alındığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Mersin’de yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüphelinin daha olduğu belirlendi. Devam eden operasyon kapsamında ikinci şüpheli de gözaltına alındı.

23 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.