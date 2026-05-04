isparta-oto-ekspertiz

1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Isparta’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yüksek meblağlı dolandırıcılık olayında iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü ev ilanı üzerinden dolandırıldığını bildirdi. İlanda yer alan numara ile iletişime geçen mağdur, şüphelinin yönlendirmesiyle bir evi inceledikten sonra verilen banka hesabına 1.000.000 TL gönderdiğini ifade etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüphelinin hesabına aktarılan 996.800 TL’nin Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına gönderildiği ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın satın alındığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Mersin’de yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüphelinin daha olduğu belirlendi. Devam eden operasyon kapsamında ikinci şüpheli de gözaltına alındı.

23 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 Al 3 Öde Fırsatı Başladı
Isparta’da Motokuryelere Geçici Yasak
KOSGEB’ten Girişimcilere Yeni Destek Çağrısı
İŞKUR’dan Hibe Desteği Duyurusu
Saçta Yeni Dönem Başladı! Isparta'da El Emeği Protez Saçlar Yüksel Hair Concep'te
Keçiborlu Festivale Hazırlanıyor!
1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı
22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU?
​İŞKUR Isparta'da 110 Kişilik İş Müjdesi: İşgücü Uyum Programı Başlıyor
ISPARTA'DA OKUL YOLUNDA ‘TOZ ÇİLESİ’Nİ KİM BİTİRECEK?
İstikbal İtimat Mobilya Yeni Yerinde Açıldı
NUR PASTANELERİ'NDEN BÜYÜK BEREKET İNDİRİMİ!
DAVRAZ PREFABRİK’TEN EV SAHİBİ OLMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY
Isparta'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Çok Sayıda Tutuklama ve Operasyon
Isparta'da Kaçakçılara Büyük Darbe: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi!
Isparta Gül Festivali İçin Geri Sayım Başladı: Görsel Şölen mi, Esnaf İçin Yük mü?
Isparta'da En Kapsamlı Araç Kayıt Kamera Sistemleri: Gündem Oto Müzik'te
Isparta'da Korkutan Olay: İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs Tedaviyi Reddetti
Motorine Tarihi Zam: Isparta'da Pompa Fiyatları Rekor Kıracak!
Isparta'da Mutfak Tüpüne Büyük Zam: Sadece 3 Ayda 245 TL Arttı!
Ani Bastıran Yaz Yağmurları Çatınızı Vurmasın: Onur Yağmur Olukları ile Eviniz Güvende!
Isparta’nın Kalbi Kaymakkapı’da "Büyük Dönüşüm" Başlıyor: Peki Ya Unutulan Detaylar?
Akaryakıtta Rekor Artış: LPG'ye Tarihi Zam Geliyor!
Isparta’da 100 Kişilik İstihdam Fırsatı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU?ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU?01 Mayıs 2026
22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı02 Mayıs 2026
Saçta Yeni Dönem Başladı! Isparta'da El Emeği Protez Saçlar Yüksel Hair Concep'teSaçta Yeni Dönem Başladı! Isparta'da El Emeği Protez Saçlar Yüksel Hair Concep'te02 Mayıs 2026
1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı1 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı02 Mayıs 2026
İŞKUR’dan Hibe Desteği DuyurusuİŞKUR’dan Hibe Desteği Duyurusu02 Mayıs 2026
Keçiborlu Festivale Hazırlanıyor!Keçiborlu Festivale Hazırlanıyor!02 Mayıs 2026
KOSGEB’ten Girişimcilere Yeni Destek ÇağrısıKOSGEB’ten Girişimcilere Yeni Destek Çağrısı02 Mayıs 2026
Isparta’da Motokuryelere Geçici YasakIsparta’da Motokuryelere Geçici Yasak02 Mayıs 2026
4 Al 3 Öde Fırsatı Başladı4 Al 3 Öde Fırsatı Başladı04 Mayıs 2026