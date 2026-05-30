Yıllarca Kimse İnanmadı! Yıkılan Evden Çıkan Buluntu Köyü Şaşkına Çevirdi

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşanan olay, köy sakinlerinin yıllardır kulaktan kulağa anlattığı bir hatırayı yeniden gündeme taşıdı. Uzun yıllar boyunca boş kalan ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılan eski bir evin enkazında ortaya çıkan buluntu, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İddiaya göre yıllar önce hayatını kaybeden ev sahibi, çevresindekilere sık sık geçmişten kalan bir savaş hatırasını sakladığını anlatıyordu. Ancak aradan geçen onlarca yıl boyunca bu sözler ciddiye alınmadı.

Yıkımın ardından ortaya çıkan görüntü

Çocukların oyunu ihbarla sonuçlandı

Metruk yapının kontrollü şekilde yıkılmasının ardından ortaya çıkan hafriyat alanında oynayan çocuklar, dikkatlerini çeken metal bir cisim buldu. Durumu ailelerine anlatmaları üzerine olay kısa sürede köyde duyuldu.

İhbarın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edilirken, alan çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Çocukların fark ettiği şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi

Köyde yıllardır anlatılan söz yeniden hatırlandı

Olayın ardından bazı köy sakinleri, evin eski sahibinin yıllar önce Kurtuluş Savaşı döneminden kalma bir el bombasını sakladığını söylediğini hatırladıklarını ifade etti. Ancak bugüne kadar bu anlatılanların bir hatıradan ibaret olduğu düşünülüyordu.

Ortaya çıkan buluntu, yıllardır konuşulan bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yıkılan evin bulunduğu alan dikkat çekti

Faciaya dönüşmeden önlem alındı

Şüpheli cismin fark edilmesinin ardından vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Özellikle çocukların olay yerine yaklaşmaması için köy sakinleri tarafından yoğun çaba gösterildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde cismin eski dönemlere ait bir el bombası olabileceği üzerinde duruldu.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Uzman ekipler devreye girdi

Olay yerine yönlendirilen uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli mühimmat güvenli bir alana taşındı. Daha sonra kontrollü şekilde imha edilen cismin, uzun yıllardır ev içerisinde gizli kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların cisimlere kesinlikle müdahale etmemesi ve durumu doğrudan güvenlik güçlerine bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Kontrollü imha öncesi hazırlıklar

Bir asırlık sır enkazın altında ortaya çıktı

Yaklaşık yüz yılı aşkın süredir ayakta olduğu belirtilen yapının yıkılmasıyla gün yüzüne çıkan olay, köyde büyük şaşkınlık yarattı. Uzun yıllar boyunca anlatılan bir hatıranın gerçek olup olmadığı bilinmezken, ortaya çıkan buluntu bölge sakinlerinin hafızasında yer eden sözleri yeniden gündeme taşıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.