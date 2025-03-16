Isparta'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024 yılı içerisinde dört farklı olayda mağdurları polis, savcı ve bankacı olarak arayarak toplamda 980 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 11 şüpheli belirlendi. Bu doğrultuda, Isparta merkezli 8 ilde (İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Gaziantep ve Antalya) 12-13 Mart 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ