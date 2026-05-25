Dolandırıcılar Bayram Öncesi Yeni Yöntemlerle Sahada

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında yoğunluk artarken, internet üzerinden yapılan satışlarda da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar ise özellikle sosyal medya ve ilan platformları üzerinden yapılan alışverişlerde vatandaşları hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Son günlerde artış gösteren olaylarda dolandırıcıların, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek “sahte dekont” ve “kaparo” yöntemleriyle mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Yetkililer, internet ortamında verilen kurbanlık ilanlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin sahte ödeme dekontları olduğu ifade edildi. İnternet üzerinden kurbanlık ilanı veren vatandaşlarla iletişime geçen kişiler, ödeme yapılmış gibi sahte banka dekontları hazırlayarak satıcılara gönderiyor. Yoğunluk ve telaştan faydalanan şüphelilerin, dekont ekran görüntüsüyle güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, yalnızca dekont görseline güvenilmemesi gerektiğini belirterek, “Para hesabınıza fiilen geçmeden hayvan teslim edilmemeli” uyarısında bulundu.

Bir diğer yöntemde ise vatandaşlar, piyasa değerinin çok altında sunulan cazip fiyatlı ilanlarla hedef alınıyor. Şüphelilerin, “Çok kişi arıyor”, “Hayvanı kaçırma”, “Hemen kaparo gönder” gibi ifadelerle vatandaşları acele karar vermeye zorladığı öğrenildi. Gönderilen kaparonun ardından ise ilan sahiplerine ulaşılamadığı ve ortada gerçek bir kurbanlığın bulunmadığı ortaya çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, internet ve banka hesaplarının kullanıldığı bu yöntemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında “Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu oluşturduğunu belirtti. Bu suçun cezasının ise 10 yıla kadar hapis olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için alışverişlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılmasını, kurbanlıkların küpe bilgileri ve sağlık raporlarının mutlaka kontrol edilmesini önerdi. Sadece sosyal medya hesabı bulunan, açık adres vermeyen ve sürekli IBAN üzerinden ödeme talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Dolandırıcılık şüphesi yaşayan vatandaşların ise mesaj kayıtları, ilan görüntüleri ve banka dekontlarıyla birlikte en yakın emniyet birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması gerektiği bildirildi.



