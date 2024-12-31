Isparta’da Dubai Çikolatası Dolandırıcılığı: Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, büyük bir dolandırıcılık olayını başarıyla aydınlattı. 25 Aralık 2024 tarihinde, A.A. isimli bir vatandaş, 800.000 TL değerinde Dubai çikolatası siparişi veren şahıslar tarafından dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu.

Nasıl Dolandırıldılar?

Müşteki A.A., Dubai çikolatası imalatı yaptığını ve kendisini arayan bir şahsın 800.000 TL değerinde ürün sipariş ettiğini ifade etti. Ürünlerin İstanbul’a nakliye firması aracılığıyla teslim edilmesinin ardından, ödeme olarak gönderilen dekontun sahte olduğu anlaşıldı. Dolandırıldığını fark eden A.A., durumu hemen emniyet birimlerine bildirdi.

Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde operasyon başlattı. Dolandırıcılık suçundan elde ettikleri çikolataları başka bir şahsa satmaya çalışan 3 şüpheli, Bayrampaşa ilçesinde suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Sonuç

26 Aralık 2024 tarihinde Adli Makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen çikolatalar ise mağdur A.A.’ya teslim edildi.

Emniyetten Uyarı ve Açıklama

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, vatandaşları sahte dekont ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Halkımızın güvenliği için emniyet güçlerimiz suçlulara karşı kararlı mücadelesine devam edecektir.