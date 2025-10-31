Bilişim Yoluyla Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yağma Şüphelileri Tutuklandı

Isparta’da bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma olayı, polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.

09 Ekim 2025 tarihinde polis merkezine başvuran bir vatandaş, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin, babasının hastalığıyla ilgili yardım vaadinde bulunarak kendisini kandırdığını bildirdi. Şüphelinin, mağdurun telefonunu zorla alarak mobil bankacılık üzerinden 35 bin TL kredi çekip başka bir hesaba aktardığı, ayrıca mağduru tehdit ederek sıfır bir cep telefonu satın aldırdığı ve telefonu gasp ettiği öğrenildi.

KOM ve Asayiş ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, şüphelilerden birinin 27 suç ve 2 aranma kaydı, diğerinin ise 4 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Bursa’dan kiralık araçla Isparta’ya gelerek bir otelde konakladıkları belirlenen şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, mağdura ait cep telefonları ele geçirilirken, 10 Ekim 2025 günü adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü



