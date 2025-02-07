Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Dolandırıcılık Girişimi Son Anda Önendi!

Isparta’da telefon dolandırıcılığına karşı polis ekipleri hızlı müdahale etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran H.Ü. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan bir şahsın yüksek kazanç vaadiyle yönlendirmesi sonucu, belirtilen banka hesabına iki yüz on sekiz bin lira havale ettiğini fark ederek dolandırıldığını bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, banka yetkilileriyle koordineli çalışarak şüpheli hesaba aktarılan paranın eksiksiz bir şekilde mağdurun hesabına geri iade edilmesini sağladı. Böylece vatandaşın maddi kaybı önlenmiş oldu.

Yetkililer, halkın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli telefon aramalarında kesinlikle para transferi yapılmaması ve en yakın emniyet birimine başvurulması çağrısında bulundu.

Emniyet yetkilileri, suçluların yakalanması ve benzer olayların önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.