Mimar Sinan Camii’nde Manevi Atmosfer: Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Isparta’da Kurban Bayramı’nın manevi iklimi, Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen anlamlı programla daha da derinleşti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ait kutsal emanetlerden Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda, Sakal-ı Şerif tekbirler ve salavatlar eşliğinde özel muhafazasından çıkarılarak cemaatin ziyaretine sunuldu. Caminin içerisinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülürken, birçok kişi dua ederek manevi atmosferin huzurunu yaşadı. Özellikle bayram gününde gerçekleştirilen ziyaret programı, cami cemaatine unutulmaz anlar yaşattı.

Mimar Sinan Camii’nde gerçekleşen program boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın manevi ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

Dualarla sona eren ziyaret programı, Isparta’da bayramın en anlamlı buluşmalarından biri olarak hafızalarda yer aldı.







