Isparta’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

10 Ağustos 2025 günü saat 20.00 sıralarında, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şahıslara 45.000 dolar teslim eden bir vatandaşımızın mağdur olduğu nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayın iki şüphelisi tespit edildi ve olayda kullanılan aracın bilgileri belirlendi.

Şüpheliler, 15 Ekim 2025 tarihinde Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı, 16 Ekim 2025 günü adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü