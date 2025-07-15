Isparta Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

28 Ocak 2025 tarihinde bir vatandaşı banka görevlisi gibi tanıtarak 250 bin TL ,

17 Nisan 2025 tarihinde ise başka bir vatandaşı polis ve savcı gibi tanıtarak 1 milyon 150 bin TL dolandıran şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.