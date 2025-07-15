Isparta Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Isparta’da meydana gelen iki ayrı nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda;
28 Ocak 2025 tarihinde bir vatandaşı banka görevlisi gibi tanıtarak 250 bin TL,
17 Nisan 2025 tarihinde ise başka bir vatandaşı polis ve savcı gibi tanıtarak 1 milyon 150 bin TL dolandıran şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Soruşturma neticesinde Sakarya, Bursa ve Tekirdağ illerinde belirlenen 3 ayrı adrese yönelik olarak, 09 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00-10.00 arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda:
3 şüpheli gözaltına alındı,
Bu kişilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere vatandaşları hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.