ISPARTA’DA POLİS-AS­KER DOLANDIRICILIĞI: ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.08.2025 tarihinde bir vatandaşımızın, kendisini “Polis–Asker” olarak tanıtan şahısların yönlendirmelerine inanarak verilen banka hesabına 120.000 TL göndermesi ve dolandırıldığını fark ederek müracaatta bulunması üzerine; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi 27.11.2025 günü yakalanmıştır.

Yapılan kontrollerde şüphelinin Nitelikli Dolandırıcılık suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilmiş, adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



