Dünyanın Gözü Isparta’daydı! Nefes Kesen Yarışma Tamamlandı

Isparta, bu yıl bir kez daha uluslararası çapta önemli bir askerî organizasyona ev sahipliği yaptı. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen 6. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması, dünyanın farklı ülkelerinden gelen seçkin askerî timlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

11-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyada toplam 13 ülke yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, İspanya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan’dan gelen özel eğitimli timler, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Gerçeğe yakın senaryolar eşliğinde yapılan yarışmalarda keskin nişancılar; isabet oranı, hız, dayanıklılık, koordinasyon ve stres altında görev kabiliyeti gibi birçok farklı alanda değerlendirildi. Nefes kesen etaplarda zaman zaman büyük heyecan yaşandı.

Yarışmanın sonunda genel ülke sıralamasında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan altın madalya elde ederek zirvede yer aldı. Tim bazındaki sıralamada ise Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Timi birinciliği kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası arenada dikkat çeken organizasyonun, ülkeler arasındaki askerî iş birliği ve bilgi paylaşımına katkı sunduğu belirtildi. Isparta’da gerçekleştirilen yarışma, profesyonel askerî çevrelerde de büyük ilgi gördü.



