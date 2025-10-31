Isparta'da Telefon Dolandırıcılığına Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın telefonla dolandırılması olayında hızlı müdahaleyle şüphelinin peşine düştü. 14 Mart 2025'te yapılan şikayete göre, mağdur kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Şüpheli, "Hesabınıza 300 bin TL ihtiyaç kredisi tanımlandı, kullanmak istemiyorsanız belirtilen IBAN'a EFT yapın" diyerek vatandaşımızı kandırdı. Mağdur, bu yalana inanarak 393 bin 884 TL'yi dolandırıcıların hesabına transfer etti.

Emniyet birimleri, olayın bildirilmesinin ardından teknik ve istihbari çalışmalarla şüphelinin izini sürdü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon neticesinde, dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli, 8 Eylül 2025'te adli makamlara sevk edildi ve tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Yetkililer, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyarırken, banka işlemlerinde resmi kanallar dışındaki taleplere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



