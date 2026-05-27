Isparta Valisi Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”

Vali Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”

Isparta Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların toplumda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunu vurguladı.

Vali Erin mesajında, Kurban Bayramı’nın teslimiyetin, fedakârlığın ve paylaşmanın en anlamlı simgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, özellikle ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin ve dar gelirli vatandaşların bayram sevincine ortak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmesi adına il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Erin, özellikle yoğunlaşacak bayram trafiğinde sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Mesajında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara da değinen Vali Erin, başta Gazze olmak üzere savaş ve zulmün yaşandığı coğrafyalarda barışın hâkim olması temennisinde bulundu. İnsanlık değerlerinin ön plana çıktığı bir dünya dileğinde bulunan Erin, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Vali Abdullah Erin, mesajının sonunda Kurban Bayramı’nın Isparta’ya, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi.