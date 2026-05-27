Isparta’da Geleneksel Bayramlaşma Programı

Isparta’da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Valilik öncülüğünde düzenlenen programa kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Ticaret Borsası iş birliğinde gerçekleştirilen programda bayramın birlik ve beraberlik ruhu paylaşıldı.

Programa katılan Isparta Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Samimi görüntülerin oluştuğu programda protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Yoğun ilginin olduğu programda, dayanışma ve kardeşlik mesajları verilirken, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.







