Bilişim Üzerinden Dolandırıcılık ve Yağma Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Isparta’da bir vatandaşı hedef alan bilişim yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma olayı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Ekim 2025 tarihinde bir vatandaş, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yardım vaadiyle kendisini kandırdığını belirterek polis merkezine başvurdu. Şüpheli, mağdurun babasının hastalığını bahane ederek güvenini kazandıktan sonra, zorla mağdurun cep telefonunu alarak mobil bankacılık hesabı üzerinden 35 bin lira kredi çekti ve bu parayı farklı bir hesaba aktardı. Olay bununla da kalmadı; şüpheli, mağduru tehdit ederek sıfır bir cep telefonu aldırdı ve telefonu gasp etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili başlattıkları çalışmada iki şüphelinin Bursa’dan kiraladıkları araçla kente geldiklerini ve bir otelde konakladıklarını tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerden birinin 27 suç kaydı ve 2 aranması, diğerinin ise 4 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin ardından 10 Ekim 2025 günü adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, mağdura ait cep telefonları da ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilere itibar etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.



