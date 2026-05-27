

Bayramda Trafikte Güvenlik Mesaisi

Isparta’da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik güvenliği için denetimler artırıldı. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla bayram boyunca sahadaki görevlerini sürdürüyor.

Isparta Valisi Abdullah Erin de uygulama noktalarını ziyaret ederek görev başındaki polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı. Ekiplerle bir araya gelen Vali Erin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetim noktalarında seyahat eden vatandaşlarla da sohbet eden Erin, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyen Erin, emniyet kemeri kullanımının ve dikkatli sürüşün önemine dikkat çekti.

Kent genelinde bayram süresince trafik ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı öğrenilirken, özellikle yoğun güzergâhlarda denetimlerin artırıldığı belirtildi. Yetkililer, sürücülerden aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.