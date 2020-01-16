Isparta sadece gül ve halısıyla meşhur değil! işte Isparta Yemekleri

Isparta sadece gül ve halısıyla meşhur değil! işte Isparta Yemekleri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.01.2020 11:01
0
Isparta Düğün Salonları

 Gezi rotamızda Isparta varsa gül bahçelerini gezmek ya da Isparta halısı almak önceliğimiz olur. Ancak gül cenneti olmasının yanı sıra Isparta yemekleriyle de ön plana çıkıyor. Sazan balığı dolmasından tutun bakla boranisine, Yalvaç güllacından gül lokumuna varana kadar Isparta mutfağı çeşitlilik konusunda dikkat çekiyor. Isparta'ya yolunuz düşerse Isparta yemeklerini tatmadan dönmeyin.

Ekran-Al-nt-s

 Gezi rotamızda Isparta varsa gül bahçelerini gezmek ya da Isparta halısı almak önceliğimiz olur. Ancak gül cenneti olmasının yanı sıra Isparta yemekleriyle de ön plana çıkıyor. Sazan balığı dolmasından tutun bakla boranisine, Yalvaç güllacından gül lokumuna varana kadar Isparta mutfağı çeşitlilik konusunda dikkat çekiyor. Isparta'ya yolunuz düşerse Isparta yemeklerini tatmadan dönmeyin.
 
 ​TUTMAÇ ÇORBASI

Ekran-Al-nt-s

Genelde Akdeniz yöresinde tüketilen bu çorba; un, yumurta ve tuz karışımıyla hazırlanan hamurun önce yufkaya dönüştürülüyor ardından tel şehriye ilave edilerek, salça ve yağ eşliğinde pişirilerek hazırlanıyor. Ispartılılar bu çorbayı evlerinde sıkça pişiriyorlar. Tadına siz de varsanız, çorbayı ocağınızda tıkırdatmadan duramazsınız:)

KABUNE PİLAVI

Ekran-Al-nt-s

Genellikle düğünlerde pişirilen yöreye özgü bu pilav, Ispartalılar'ın severek tükettiği bir lezzet. Soğan, nohut ve haşlanmış etin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bu nefis pilavın, tesadüfi bir karışım sonucu ortaya çıkmış bir lezzet olduğuna inanılıyor.

BAKLA BORANİSİ

Ekran-Al-nt-s

Et yemeklerinin yanı sıra sebze yemekleriyle de insanı kendisine hayran bırakan Isparta mutfağında, Bakla Boranisi karşımıza çıkıyor. Bakla, bulgur, soğan, sıvı yağ ve yoğurtla yapılan bakla boranisi, genelde yemekten çok meze olarak görülüyor. Oldukça sağlıklı ve bir o kadar da leziz...


ISPARTA FIRIN KEBABI
Tandır kebabı olarak da bilinen bu lezzet, sadece Isparta'da değil özellikle Konya yöresinde de sıkça tüketiliyor. Taş fırında pişirilen kuzu eti, tandır veya pide ekmeğiyle beraber bakır tencerelerde servis ediliyor. Fırın kebabını ayrıca yanında domates, biber ve soğan pişirerek süslemek mümkün.

SAZAN BALIĞI DOLMASI
Her ne kadar denize kıyısı olmasa da bir Akdeniz şehri olan Isparta'da genelde göl balıkları tüketiliyor. Çorbası, yahnisi ve dolması yapılan balıklardan en popüleri ise Sazan balığı. İçi güzelce temizlenip oyulan sazan balığı, bulgur ve kuru naneyle hazırlanan iç harç ile bir güzel doldurularak pişiriliyor. Lezzeti mi? Tam olarak parmak ısırtıyor:)

MEYVE SEBZE REÇELLERİ
Dört bir yanı güllerle çevrili Isparta'da kompostolar ve reçeller oldukça ünlü. Kuru kaysının bile reçelini yapan Ispartalılar, işin gerçekten hakkını veriyorlar. Özellikle gül reçeliyle nam salan reçel furyasına, kiraz ve elma da eşlik ediyor.

YALVAÇ GÜLLACI

Ekran-Al-nt-s

Isparta ilinin şirin mi şirin bir ilçesi olan Yalvaç'a özgü bu yöresel lezzet, resmen damaklara bal çalıyor. Lorlu güllaç olarak da bilinen bu tatlının üzerine tüm işlemler bittikten sonra güzelce şerbet dökülüyor ve servis edilirken üzeri süsleniyor. Eğer Isparta'ya yolunuz düşerse tüm tatlılardan önce bu güllacın tadına bakmanızı tavsiye ederiz.

HAŞHAŞ HELVASI
Isparta'da yetiştirilen bir başka bitki türü olan haşhaşı, Isparta mutfağında da görmemiz oldukça mümkün. Kalorisi oldukça yüksek olan haşhaşın enerji verimi de bir hayli yüksek. Güller diyarı Isparta'nın güllaçtan sonra severek tükettiği ikinci tatlı oluyor haşhaş helvası...

BALKABAKLI BAKLAVA

Ekran-Al-nt-s

Baklava denilince haliyle akıllara ilk başta Gaziantep geliyor, ancak bu yöresel tatlımızın içine balkabağı da dahil olunca işin rengi haliyle değişiyor. Isparta'da sıkça yapılan Balkabağı baklavası normal baklavalardan farklı olarak; karanfil, zencefil ve balkabağı ile hazırlanıyor. Sonuç olarak ortaya bu farklı ve leziz tatlı çıkıyor.

GÜL LOKUMU
Reçeller başlığının altında Isparta'daki gülün önemini belirtmiştik. Isparta yöresinden gül lokumu çıkması şaşırtan bir durum değil aslında. Oldukça leziz olan lokumun içeriğinde; gül suyu, gül yaprağı, pancar ve kırmızı havuç gibi malzemeler de bulunuyor. Isparta'dan dönerken sevdiklerinize bir kutu gül lokumu getirmeyi unutmayın :)

Türkiye'nin Gül Bahçesi Isparta Artık Lavantalarıyla Anılıyor

 
ısparta yemekIsparta yöresel yemekleriısparta gülüısparta lavantasıTUTMAÇ ÇORBASIKABUNE PİLAVIISPARTA FIRIN KEBABISAZAN BALIĞI DOLMASIYALVAÇ GÜLLACIHAŞHAŞ HELVASIGÜL LOKUMUBALKABAKLI BAKLAVA
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgi
Bakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklaması
Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar
Isparta'nın Futsal star'ları belli oldu
Isparta'da narkotik operasyon! uyarıcı haplar ele geçirildi
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI
Son dakika haber: 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...
Isparta'daki çocuklar haydi! Karneyi getir,Hediyeyi götür...!
Isparta'da 2020 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!
Ispartalı okçularımızdan tam isabet! Türkiye birinciliği geldi
Isparta'da 13 bin 700 öğrenci kendini bu sınavla test etti
Aranan 37 şahıs Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...
Isparta Belediye Başkanı: Lavantanın geleceği parlak
Tüm memurlar ve sözleşmeli personel için önemli gelişme
Isparta'da o belediye araç filosu genişletti...
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!
TOKİ'de Süre daralıyor! Isparta'da ucuz konuta talep yağdı
ISPARTA'NIN HER-KÜL'Ü HALTERCİLERİMİZ ZİRVEDE
Cyber Anadolu 2. Etabı BAKA desteği ile Isparta'da...
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...
Isparta Valisi: “Bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Acı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit olduAcı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit oldu13 Ocak 2020
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...15 Ocak 2020
Isparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldıIsparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldı10 Ocak 2020
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!14 Ocak 2020
Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildiIsparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi11 Ocak 2020
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR13 Ocak 2020
Isparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınamaIsparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınama10 Ocak 2020
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!15 Ocak 2020
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDIDAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDI12 Ocak 2020
Kayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulunduKayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulundu13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!10 Ocak 2020
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...14 Ocak 2020
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...14 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi YakalandıIsparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle BırakıldıIsparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle Bırakıldı10 Ocak 2020
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...16 Ocak 2020
GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!11 Ocak 2020
ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?12 Ocak 2020
Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! 10 Ocak 2020
Isparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildiIsparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildi13 Ocak 2020