Son Dakika: Kayıp 15 Yaşındaki Havva Nur Yılmaz Isparta'ya Geldi, Ailesi Umutla Bekliyor!

26 Nisan Çarşamba 2023 tarihinden beri kayıp olan 15 yaşındaki Havva Nur Yılmaz, Müge Anlı'nın ATV'deki programında yapılan açıklamaya göre son olarak Isparta'ya gelmiş. Havva Nur Yılmaz, yaşadığı Afyonlarakisar'ın Çobanlı ilçesine bağlı Kaleköy'den bir taksiye binerek Isparta'ya getirildiği biliniyor.Anne ve babası, Havva Nur Yılmaz'ın kaybolduğu günden beri ondan hiçbir haber alamamışlardır. Sessiz sedasız evden çıkan genç kızın hareketleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmiş ve taksi şoförü tarafından Isparta'ya getirilmiştir. Havva Nur Yılmaz, Isparta'ya geldiğinde sarı saçlı, kirli sakallı ve uzun boylu bir erkek tarafından karşılanmıştır.Anne ve babası, Müge Anlı'nın programına katılarak kızlarının bulunması için Isparta halkına seslenmişlerdir. Müge Anlı da duygusal bir çağrı yaparak, "Bu kız köyünüze, kentinize, ailenize geldiyse lütfen haber verin" demiştir. İsparta halkı da bu çağrıya duyarlılık göstererek arama çalışmalarına katılmıştır.