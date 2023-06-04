Festivalde Gülbirlik Damgası: Isparta Gül Festivali'nde Renkli Bir Katılım ve Tanıtım!

Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde Gülbirlik, festival kortejine renk katarken, Rosense ürünlerinin tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi. Meydan AVM'nin içine yerleştirilen tarihi imbik ise büyük ilgi gördü.Isparta Uluslararası Gül Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kortejiyle başlayan etkinlikler üç gün boyunca devam edecek. Gülbirlik, gül üreticilerinin gerçek dostu olarak tanınan bir kuruluş olup, festivalin her aşamasında aktif bir rol üstlendi.Gülbirlik Genel Müdürlüğü, festivalin açılışında düzenlenen korteje katılarak vatandaşlara gül attı, gülsuyu sıktı ve özel promosyonlar dağıttı. Ayrıca Meydan AVM çevresinde açılan stantta Rosense ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Vatandaşlar, Rosense standını festivalin en güzel stantlarından biri olarak değerlendirirken, ürünlere büyük ilgi gösterdi.Öte yandan, Gülbirlik Genel Müdürlüğü tarafından Meydan AVM'nin girişine konulan tarihi imbik büyük beğeni topladı. İmbik, gülyağı çıkarılmasında kullanılan bir alet olup, görenlerin ilgisini çekti.Gülbirlik'e ait Güneykent Tarihi Fabrika sahasında da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ziyaretçiler gül bahçelerinde gezip gül topladı, gül havuzunda fotoğraf çektirdi ve gül müzesini gezdi. Yerli ve yabancı folklor ekiplerinin gösterileriyle renklendirilen etkinliklere binlerce kişi katıldı.Isparta Gül Festivali'nde Gülbirlik'in aktif katılımı ve tanıtım faaliyetleri büyük beğeni topladı. Bu etkinlikler, hem Gülbirlik'in gül üreticilerine verdiği destek hem de Isparta'nın tanıtımı için önemli bir rol oynadı.