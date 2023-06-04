Isparta Uluslararası Gül Festivalinin 2. gününde sahne alan DJ Suat Ateşdağlı ve sanatçı Ekin Uzunlar, konser alanını dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti yaşattı.Isparta Uluslararası Gül Festivali 2. gününde de etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin akşam programında DJ Suat Ateşdağlı ve sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Yağmurlu havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Ateşdağlı ve Uzunlar’ın sahne performanslarıyla güzel bir akşam yaşadı. Yağmur dolayısıyla bir süre geç başlayan konserde ilk olarak Isparta Belediyesi Şehir Orkestrası sahne aldı. Daha sonra DJ Suat Ateşdağlı, sahne performansıyla göz doldurdu. Ateşdağlı’nın ardından sahneye çıkan sanatçı Ekin Uzunlar da kemençesiyle alanı dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundu. Vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak, Uzunlar’ın söylediği birbirinden güzel şarkılara eşlik etti. DJ Suat Ateşdağlı ve sanatçı Ekin Uzunlar sahnedeyken üzerlerine gül yaprakları serpildi.Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, festival kapsamında sanatçıları Isparta’da ağırlamaktan ve vatandaşlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sanatçılara gül ürünlerinden oluşan hediyeler verdi. Büyükçulcu, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’inselamlarını iletiyorum. Uluslararası Gül Festivalimizde vatandaşlarımıza güzel dakikalar yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Isparta’yı temsilen sizi gül elçisi ilan ediyoruz. Vatandaşlarımız günlerdir sizleri bekliyordu” dedi.Sanatçılar da Isparta’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini ilettiler.