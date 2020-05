ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ

Isparta Milletvekili Recep Özel Borsamızı Ziyaret Etti

Milletvekili Özel, Tarım ve Hayvancılık sektörünün önemine değindi. Yeni tip Koronavirüs salgınından sonra tarımsal üretimin çok daha önemli hale geleceğini belirten Özel, şöyle konuştu: " Salgın bize temizlik ve hijyenin ne denli önemli olduğunu öğretti. Bir de tarım ve hayvancılık sektörünün olmazsa olmazımız olduğunu gösterdi. Gıda ihtiyaçlarımızı karşılamak, sağlıklı ve güçlü beslenmek için her zamankinden daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu salgın sürecinden ülkemizin diğer ülkelere nazaran daha iyi durumda olduğunu ve sonraki süreçte de daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Isparta gibi bir tarım şehrinin de bu krizden fırsat yaratarak olumlu şekilde yola devam edecektir. Ancak Isparta olarak bu zor zamanlardan zarar görmeden geçmek istiyorsak birlik olmalıyız. Elmamızı, kirazımızı, kayısımızı, gülyağımızı tek elden satabilecek organizasyonlar kurmalıyız. Geçmişte halıda yaşadıklarımızı diğer ürünlerde de yaşamayalım. Tüm şehir dinamikleri ile birlikte hareket edersek başaramayacağımız iş yok." dediZiyarette konuşan başkan Adar ise şu sözlere yer verdi: " Ziyaretinizden dolayı şahsım, ekibim ve üyelerim adına canı gönülden teşekkür ederim. İçerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sebebiyle hem üreticilerimiz hem de ticaret yapan üyelerimiz etkilendi. Bizler Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren üyelerimizden iş dünyamızdan sorarak elde ettiğimiz sıkıntı ve çözüm yollarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mize ilettik. TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde sürekli olarak takip ettiği talepler her geçen gün sonuçlanmaktadır. Devletimiz, bu zorlu süreçte dünyaya örnek olmuştur. Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, TOBB başkanımıza, vekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Bu zorlu süreçte ilimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz. Ürünlerimizin katma değer kazanması için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl 'Isparta Gülyağı' coğrafi işareti aldık. Önümüzdeki dönemde de çalışmaları bitmek üzere olan 'Isparta Elması', ' Isparta Gülsuyu' ve 'Kuyucak Lavantası' için coğrafi işaret başvurumuzu yapacağız. Yine TOBB Nefes Kredisi kampanyası ile Borsamız kaynaklarını üyelerimizin istifadesine sunduk. Ortağı olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığı ile üyelerimize bilgisayarları başında oturarak hububat alım-satımı hizmeti sağladık. Yine online hububat alım-satım işlemleri için Borsamız bünyesinde elektronik satış salonunu hasad dönemine kadar kurarak üyelerimizin hizmetine sunacağız.Bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inancımız tam. Sonrasında da Isparta olarak birlikte hareket ederek ilimiz ekonomisini daha da büyütebiliriz. Biz her zaman kurum olarak her türlü işbirliğine açığız. Verdiğiniz desteklerden ötürü şahsınıza ve diğer vekillerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.