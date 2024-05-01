KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları netleşti. Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek bayram için milyonlarca vatandaş, kurbanlık hayvan fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı ile fiyatları belirlendi.

Küçükbaş hayvanlar için canlı kilogram fiyatı 250 ile 300 TL arasında, büyükbaş hayvanlar için ise 280 ile 340 TL arasında belirlendi. Buna göre küçükbaş hayvanlar 13 bin ile 20 bin TL arasında, büyükbaş hayvanlar ise 20 bin ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon küçükbaş ve yaklaşık 800 bin büyükbaş hayvan satışa çıkacak. Ancak, pandemi etkisiyle bu miktarlarda bir düşüş bekleniyor.

Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, bu yılki kurban fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 80-90 artış yaşandığını belirtti. Besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını ifade eden Yücesan, arz-talep dengesindeki bozulma nedeniyle bu yıl satış miktarında azalma yaşandığını da ekledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban etinin adil bir şekilde nasıl dağıtılması gerektiği konusu da önem kazanıyor. İbadetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için kurban etinin kimlere verileceği, kaç kişiye dağıtılacağı gibi konuların iyi anlaşılması büyük önem taşıyor. Üçte birinin fakirlere, üçte birinin akrabalara ve komşulara, üçte birinin ise ev halkına nafaka ve yiyecek olarak paylaştırılması gerektiği belirtiliyor.