Sigaraya Dev Zam! Tiryakileri Efkar Basacak

Sigara fiyatlarına yapılan zam haberi sigara tiryakileri arasında endişe yarattı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Philip Morris grubundaki sigaralara zam yapıldı. Yeni fiyatlar 4 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak.

İşte zam sonrası güncellenen sigara fiyatları:

MARLBORO EDGE: 65 TL

MARLBORO EDGE BLUE/SKY: 65 TL

MARLBORO TOUCH BLUE/GREY/WİHTE: 66 TL

MARLBORO RED/TOUCH: 67 TL

PARLIAMENT AQUA BLUE SLİMS: 70 TL

PARLIAMENT: 69 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 67 TL

MURATTI: 65 TL

MURATTI BLU: 64 TL

LARK: 64 TL

CHESTERFIELD: 63 TL

LM: 63 TL

MARLBORO ROLL 50 (Kıyılmış tütün): 80 TL