Elinde Olanlar İçin Fırsat

İslam Memiş: "Elinde TL Olanlar İçin Fırsat"

Ekonomist İslam Memiş, borsa ve altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırım yapacaklara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Borsa İstanbul'daki gelişmelere dair yorumlarında, direnç seviyesi olarak 10 bin 200 puan seviyesini takip etmeleri gerektiğini belirten Memiş, beklenen satış dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, doların Türk lirası karşısında resmi kurun altında gezindiğine ve euro/dolar paritesindeki yükselişin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, ons altın için 2280 doların kritik bir seviye olduğunu belirten Memiş, gram altında ise 2425 liranın güçlü destek konumunda olduğunu dile getirdi. Ayrıca, gram altının TL'deki değer kaybını değerlendirerek, elinde TL olanlar için alım fırsatı olduğunu ifade etti.

Memiş'in değerlendirmeleri, yatırımcıların gelecek hamlelerini belirlerken dikkate almaları gereken önemli ipuçları sunuyor.