SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam oranlarını açıkladı.

Ocak ayında gerçekleştirilen zamdan etkilenmeyen 6 bin 700 TL ve altında kök maaş alan emeklilerin gözü ve kulağı Temmuz ayındaki zam açıklamalarında oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Temmuz ayı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memurlara 6 aylık enflasyon farkı dışında ek zam yapılmayacağını belirtti. Ayrıca, asgari ücretliler için ek bir zam olmayacağı da ifade edildi.

Ocak ayında emekli maaş zam oranlarının düşük olması üzerine memur maaş zam oranlarına eşitlenmişti. Ancak bu sefer, memur zam oranının düşük olması nedeniyle emekli maaşlarına denk bir artış bekleniyor.

Özgür Erdursun'un açıklamasına göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %30, memurlara ise bunun %5 daha azı kadar zam yapılması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 13 bin TL olacak. Erdursun ayrıca, memur ve emekli maaşları arasındaki %5'lik farkın Ocak ayındaki gibi eşitleneceğini vurguladı.