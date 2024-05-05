Dolar Kahini Yatırımcılara Seslendi: Rekora Hazır Olun

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu, yatırımcılara seslendi.

Son dönemde milyonlarca yatırımcının elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla dolar gibi alternatif yatırım araçlarına yönlendiği belirtiliyor. Ancak Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmesi, döviz kurlarını olumsuz etkiledi. Dolar son bir ayda durgunluğunu koruyor ve piyasalarda yaklaşık olarak 32,3 seviyesinde işlem görüyor.

Amerika Merkez Bankası (Fed) son günlerde politika faizini sabit tutma kararı aldı. Ancak piyasalarda faiz indirimi beklentisi yüksek. Öte yandan Türkiye'de Merkez Bankası tarihi bir adım atarak politika faizini yüzde 50'ye kadar yükseltti. Bu adımın ardından döviz kurlarında bir istikrar görülüyor ve ekonomik politikanın dövizi sabit tutmaya devam edeceği öngörülüyor.

Zelyut, yaptığı açıklamada, vergi ve enflasyon artışlarının doların yükselmesine neden olabileceğini belirtti. Benzine ve mazota yapılan zamın da enflasyonu artıracağını dile getirdi. Bu durumun, doların değer kazanmasına ve hareketlenmesine yol açabileceğini ifade etti.