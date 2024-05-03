SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! O Tarihte Hesaplara Yatacak

Mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşlarını açıkladı. Milyonlarca emekli her ay başında maaşlarını alıyor. Ancak bazı emekliler farklı günlerde maaşlarını alıyor. SGK, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen bir takvimde yatırma işlemini gerçekleştiriyor.

Bu sistem, ödemelerin daha düzenli ve planlı bir şekilde düzenlenmesini sağlayarak, finansal planlamalarını daha rahat yapmalarını sağlıyor. SGK'nın e-Devlet platformuna eklediği yeni özelliklerle beraber emekliler, maaş ödeme günleri ve miktarlarını artık daha kolay takip edebilecekler. Platforma eklenen özellikler sayesinde emekliler, tahmini emekli maaşlarını da öğrenebilecekler. Bu yeni düzenlemeler, milyonlarca emeklinin hayatını rahatlatacak.

Bağ-Kur 4B Emeklileri Ödeme Takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Mayıs'ın 25'inde ödeme alırken, diğerleri şu şekilde alacak:

Son rakamı 3 ve 1 ise: Mayıs'ın 26'sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 ise: Mayıs'ın 27'sinde

Son rakamı 2 ve 0 ise: Mayıs'ın 28'inde

SSK 4A Emekli Maaşı Mayıs Ayı Takvimi:

Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri şu şekilde:

Son rakamı 9 ise: Mayıs'ın 17'sinde

Son rakamı 7 ise: Mayıs'ın 18'inde

Son rakamı 5 ise: Mayıs'ın 19'unda

Son rakamı 4 ise: Mayıs'ın 24'ünde

Son rakamı 2 ise: Mayıs'ın 25'inde

Son rakamı 0 ise: Mayıs'ın 26'sında

Son rakamı 3 ise: Mayıs'ın 20'sinde

Son rakamı 1 ise: Mayıs'ın 21'inde

Son rakamı 8 ise: Mayıs'ın 22'sinde

Son rakamı 6 ise: Mayıs'ın 23'ünde

Cumartesi gününe denk gelen maaş ödemeleri bir gün önce olan cuma günü yapılacak. Pazar gününe denk gelen ödemeler ise ertesi gün, pazartesi günü gerçekleşecek. Bu yeni düzenlemelerle emeklilerin maaş ödemeleri daha düzenli hale getirilecek. e-Devlet üzerinden yapılan yenilikler sayesinde tüm işlemler emeklilerin ayağının altında olacak.