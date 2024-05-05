

Memurlara Büyük Şok: Kamu Çalışanlarının Rahatı Kaçacak

Kamu kurumlarında tasarruf önlemleri hayata geçiriliyor ve bu önlemler memurların rahatını etkileyebilir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, kamu giderlerinde kısıntı yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Raporda öne çıkan detaylardan biri, kamu personelinin rahat ulaşımını sağlayan servis giderlerinin geçen yıla göre üç kat arttığı. Bu durum üzerine yeni bir karar alındı.

Tasarruf amaçlı olarak, kamuda alınacak önlemler arasına, memurların ulaşımını sağlayan servislerin yerine toplu taşıma kartı verilmesi önerisi eklendi.

Bu karara göre, ekonomik olmayan hatlarda servisler kaldırılacak ve yerlerine memurlar için toplu taşıma kartı verilecek.

Kamu çalışanlarının giderlerini azaltma ve tasarruf sağlama amacıyla, ihtiyaç fazlası araçların satışa çıkarılacağı da duyuruldu. Bu düzenleme, yılın ikinci yarısında uygulanacak ve kamu çalışanlarının giderleri de tasarruf paketine dahil edilecek.

Toplu taşıma kartı uygulamasının ilk olarak büyükşehirlerde başlaması planlanıyor. Günlük gidiş gelişler göz önünde bulundurularak hesaplanacak olan toplu ulaşım kartı, servis taşımacılığı giderine göre daha ekonomik bir çözüm olacak.

Daha önce, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bir genelgede, kamu kurumlarında tasarruf için personel servislerinin ekonomik şekilde kullanılması ve gereksiz hizmetlerin kaldırılması gerektiği belirtilmişti. Bu çerçevede, personel servisi kiralama giderlerindeki artış da dikkat çekiyor.