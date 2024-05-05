"SGK, Emeklilerin Maaş Ödemeleri İçin Yeni Düzenlemeye Gidiyor: İşte Mayıs Ayı Maaş Ödeme Takvimi!"



SGK, milyonlarca emeklinin maaş ödemelerinde düzen ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla bir yenilik başlattı. Mayıs ayı maaş ödemeleri, emeklilerin tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Bu şekilde, emekliler maaşlarının ne zaman yatacağını önceden bilerek, finansal planlarını daha kolay yapabilecekler.

İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Mayıs ayı maaş ödeme takvimi:

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs

Son rakamı 7 olanlar: 18 Mayıs

Son rakamı 5 olanlar: 19 Mayıs

Son rakamı 3 olanlar: 20 Mayıs

Son rakamı 1 olanlar: 21 Mayıs

Son rakamı 8 olanlar: 22 Mayıs

Son rakamı 6 olanlar: 23 Mayıs

Son rakamı 4 olanlar: 24 Mayıs

Son rakamı 2 olanlar: 25 Mayıs

Son rakamı 0 olanlar: 26 Mayıs

Bağ-Kur (4B) Emeklileri İçin Ödeme Günleri:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Mayıs

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Mayıs

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Mayıs

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mayıs

Hafta sonuna denk gelen maaş ödemeleri, bir gün önce cuma günü veya bir gün sonrası pazartesi günü gerçekleştirilecek.

SGK'nın e-Devlet platformunda yapılan yeniliklerle emeklilere kolaylık sağlandı. Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden maaş ödeme günlerini ve miktarlarını takip edebilir, tahmini emekli maaşlarını hesaplayabilir ve çeşitli emeklilik bilgilerini görüntüleyebilirler. Bu şekilde, emekliler maaş ödemeleri ve emeklilikle ilgili diğer işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler.