Altın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldı

Altın sahipleri için önümüzdeki günlerde önemli bir döneme giriyor gibi görünüyor. İslam Memiş'in uyarıları ve değerlendirmeleri altın piyasasının geleceği hakkında ipuçları sunuyor. İşte dikkate alınması gereken bazı noktalar:

1 Mayıs ve Fed Kararı: ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle altın piyasası için kritik bir öneme sahip. Powell'ın açıklamaları ve gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin vereceği işaretler, altın fiyatlarında önemli bir kırılma noktası olabilir. Faiz İndirimi Beklentileri: Başlangıçta 2024'te 6 faiz indirimi beklentisiyle hareket edilirken, son zamanlarda bu beklenti 2 faiz indirimine düşmüş durumda. Bu durum, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini tehlikeye sokabilir. Teknik Düzenlemeler: İslam Memiş, teknik düzenlemeler sonrasında orta ve uzun vadeli beklentilerini koruyor. Ons altının yılın geri kalanında 2700 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Gram Altın/TL Fiyatları: Gram altın/TL fiyatlarının 31 Aralık 2024'e kadar 3000 TL ile 3500 TL arasında bir sınıra ulaşabileceği belirtiliyor.

Altın sahipleri, bu önemli dönemde piyasaları dikkatle takip etmeli ve gelecek günlerde yaşanabilecek fiyat hareketlerine hazırlıklı olmalı. Fed'in kararı ve Powell'ın açıklamaları, altın piyasasının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.