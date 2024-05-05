Türkiye'de Çocukların Yüzde 30'u Toksik Ebeveynlikten Etkileniyor: Uzman Uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Su Kocayörük, toksik ebeveynlik konusunda ebeveynleri uyarıyor. Türkiye'de çocukların yüzde 20-30'unun toksik ebeveynlerden etkilendiğini belirten Kocayörük, bu durumun depresyonun en yaygın hastalık olduğu sonucunu doğurduğunu vurguluyor.

Kocayörük, toksik ebeveynliği "küçümseyici, aşağılayıcı tavır takınmaları, negatif geri bildirimler vermeleri, sürekli çocuğu didiklemeleri, sınırları aşmaları, çocuğun birey olduğunu kabul etmekten ziyade kendilerinin bir uzantısı olduğunu görmeleri" olarak tanımlıyor. Bu tür ebeveynlerin çocuklarına sürekli baskı uyguladığını ve otoriter davrandığını belirten Kocayörük, bu davranışların arkasında çocuğun ihtiyaçlarını görememe ve empati yapamama gibi faktörlerin yattığını söylüyor.

Özellikle sınav notları gibi başarılar karşısında çocuklarına sürekli mükemmeliyetçi standartlar koyan ebeveynlerin toksik ebeveynlik örnekleri olduğunu belirten Kocayörük, bu tür davranışların uzun vadede çocukların psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.