Cildi Bebek Gibi Yapan Doğal Yöntemi İfşa Etti: Fenomenden Rekor Kıran Paylaşım!

Sosyal medya fenomenlerinden birinin, cilt bariyerini güçlendiren doğal maske tarifini paylaşması büyük ilgi çekti. Kozmetik ürünlere ara verdiğini belirten fenomen, YouTube üzerinden paylaştığı maske tarifinde aşırı yağ ve ölü derileri temizlediği iddia edilen birkaç parça aspirini ılık suyla karıştırarak kullanımını önerdi.

Son dönemlerde doğal bakım yöntemlerine olan ilgi artarken, bu tarz maskelerin popülerliği giderek artıyor. Fenomenin önerdiği maskenin cildi bebek gibi yapacağı iddia ediliyor ve binlerce kullanıcı tarafından denendiği ve olumlu geri dönüşler aldığı belirtiliyor.

Maskeyi uygulamak için aspirinleri ezerek ılık suyla karıştırıp cilde uygulamanın ardından 10 ila 15 dakika beklenmesi gerekiyor. Bu iddiaya göre, maske cildi derinlemesine temizleyerek, daha sağlıklı ve bebek gibi bir görünüm sağlıyor.