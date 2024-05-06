SGK, İş Göremezlik Paralarını Geri Alabilir: Çalışanlar Dikkat!

Çalışan herkesi yakından ilgilendiren bir konu gün yüzüne çıktı. İki günden fazla iş göremezlik raporu alan pek çok kişi iş göremezlik parası almaya hak kazanıyor. Ancak bu ücretlerin alınması için 2 ay içinde işlem yapılması gerekiyor. Geçici ve sürekli iş göremezlik olmak üzere ikiye ayrılan süreçte, bazı durumlarda aksaklıklar yaşanabiliyor ve ödenen paralar geri istenebiliyor.

Özellikle emekli olup da çalışanlara geçici iş göremezlik kapsamında ödenen paralar geri isteniyor. Sürekli iş göremezlik raporu olup da çalıştığı tespit edilenlerin maaşları ise tehlikeye girebiliyor. SGK Uzmanı Dilek Ete'ye göre, işçinin tedavisi bitmeden işe başlaması durumunda sürekli iş göremezlik geliri kesilir ve alamaz.

Tedavinin tamamlanıp doktor raporu alınmadan çalışmaya başlanması, sürekli iş göremezlik gelirinin kesilmesine neden olabilir. Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tamamen iyileşmeyen işçilere bağlanıyor. Meslekte kazanma gücünün belirli bir oranda kaybı sonucu alınan bu gelir, işçinin iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edildiğinde bağlanıyor.

SGK Uzmanı Dilek Ete, iş göremezlik kapsamında verilen paranın kesilme durumlarına da değindi. Sürekli iş göremezlik geliri alırken kurum tarafından yapılan kontrol muayenesine gidilmemesi durumunda gelirin kesilebileceğini, tedavi sonucunda iş gücü kaybının yüzde 10'un altına düşmesi halinde aylığın kesilebileceğini belirtti. Ayrıca, iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybının yüzde 100 olması durumunda tam iş göremezlik maaşı bağlanırken, yüzde 10'un altında ise kısmi iş göremezlik geliri bağlanabileceğini söyledi.

SGK'nın iş göremezlik oranı yüzde 50'nin altında olduğu için vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlamadığı ancak bu uygulamadan vazgeçildiği ve artık geride kalan hak sahiplerinin talep etmeleri halinde sürekli iş göremezlik geliri alabileceklerini belirtti.