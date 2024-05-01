TEMASSIZ KARTLARDA YENİ GELİŞME!

TEMASSIZ KARTLARDA ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ YÜKSELDİ!

Bankacılık sektöründe önemli bir değişiklik yaşanıyor. Pandemi döneminde artan temassız kart kullanımıyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüm bankalara yeni bir düzenleme yazısı gönderdi. Bu düzenleme ile temassız kartlarda yapılacak şifresiz işlemlerin limiti artırıldı.

BDDK'nın gönderdiği yazıya göre, temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 750 liradan 1500 liraya yükseltildi. Yeni limitlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ise 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Temassız ödemeler, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan pos işlemlerinde kullanıcıların şifre girmeden ödemelerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu kapsamda, BDDK'nın aldığı kararla birlikte temassız işlemlerdeki şifresiz işlem limiti iki katına çıkarılmış oldu.

BDDK'nın bu kararıyla birlikte, bankaların temassız ödemelerde daha yüksek bir güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlaması hedefleniyor. İki yıl aradan sonra yapılan bu düzenlemeyle, tüketicilerin temassız ödemelerde daha fazla tercih hakkına sahip olması amaçlanıyor.

Bankacılık sektöründeki bu önemli değişiklik, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.