SGK Güncellemesi İşe Giriş Tarihlerini Değiştirdi! E-Devlet'ten Kontrol Edin

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı güncelleme, çalışanların işe giriş tarihlerini değiştirdi ve birçok kişinin durumunu etkiledi.1999 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte emeklilik şartlarına yaş şartı getirilmişti. Ancak bu durum, bazı kişilerin emeklilik hakkını elde edememesine sebep olmuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan bu kişiler için yaş şartının kaldırılması talep ediliyordu.AK Parti'nin seçim öncesi vaadi olarak çıkardığı yasa ile 1999 yılı öncesinde işe giriş yapmış kişilerin yaş şartı ortadan kalktı ve emeklilik hakları tanındı.Ancak SGK'nın yaptığı yeni düzenleme ile işe giriş tarihlerinde değişiklik yapıldı ve bazı kişilerin EYT kapsamında olmadığı ortaya çıktı. Özellikle ilk defa işe girişi yapılan kişilerin staj ve çıraklık sigortası bulunması durumu dikkate alındı.E-Devlet üzerinden yapılan kontrolde, kişilerin sigorta başlangıç tarihi ve hizmete başlama tarihi ayrı ayrı görülebiliyor. Bu durumda staj ve çıraklık sigortası bulunan kişiler EYT kapsamı dışında değerlendirilerek emekli olamıyor.Bu nedenle, staj ve çıraklık sigortası bulunan kişilerin durumunu kontrol etmek ve EYT kapsamında olup olmadıklarını öğrenmek için e-Devlet kapısına kendi şifreleriyle giriş yapmaları önem taşıyor. Çalışma Hayatım bölümünden veriler kontrol edilerek durum değerlendirilebilir.