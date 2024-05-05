Dikkat! Yasal Olmayan Servis Ücretlerine Karşı Mücadele Edin

Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlar ve ekstra servis ücretleri hakkında Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı'dan önemli bir uyarı geldi. Saraçlı, bu ekstra ücretlerin yasal olmadığını vurgulayarak tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Servis ücreti gibi ek ücretlerin yasaya aykırı olduğunu belirten Saraçlı, işletmelerin bu tarz taleplerde bulunma haklarının olmadığını ifade etti. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın bu tür uygulamaları geriye dönük olarak denetlediğini de hatırlattı.Restoran sahibi Murat Sakin de bu konuda tüketicilerin zor durumda olduğunu ve bu tür ek ücretlerin yanlış olduğunu dile getirdi. Servis ücreti talebinin müşterileri rahatsız ettiğini ve hizmet bedelinin yemek fiyatına dahil olması gerektiğini belirtti.Müşteriler de bu ek ücretlere tepki gösterdi. Mahmut Ayaz, böyle bir hizmet bedelinin olmaması gerektiğini ifade ederken, Nurhan Güler ise bu tür uygulamalarla karşılaşmamak için restoran seçiminde dikkatli olacaklarını belirtti.Bu uyarılar, tüketicilerin haklarını bilerek ve savunarak yasal olmayan uygulamalara karşı koymasını sağlayacak. Müşterilerin, yemek fiyatlarına ekstra ücretler eklenmesi durumunda bu konuda tepkilerini göstermeleri ve bu tarz işletmelere karşı bilinçli bir tavır sergilemeleri önemlidir.