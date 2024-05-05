Bakan Işıkhan: SGK Geri Ödeme Listesine 81 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 81 yeni ilacın eklenmesini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ilaçlardan 79'unun yerli üretim olduğunu belirtti.Geri ödeme sistemi, bir ilacın ihracı halinde, ithalat sırasında alınan verginin geri ödenmesini sağlar. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile eşdeğer ilaçlar, en ucuz birim fiyatın yüzde 5 fazlasına kadar geri ödeme alabilirler.Kamu ilaç alımlarında eczane iskonto oranları, KDV hariç eczane satış hasılatı üzerinden belirlenir. Ayakta tedavi görenler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alınan katılım payı ise ilaç bedelinin yüzde 10'u veya çalışanlardan yüzde 20'sidir.Her bir reçete için alınan katılım payları ise şu şekildedir: 3 kutuya kadar olan ilaçlar için 3 TL, 3 kutudan fazla olan her bir kutu için ise 1 TL.Bu yeni düzenlemeyle birlikte, daha fazla ilacın geri ödeme listesine eklenmesiyle vatandaşların tedavi maliyetlerinde önemli bir kolaylık sağlanması bekleniyor.