isparta-oto-ekspertiz

Bakan Işıkhan: SGK Geri Ödeme Listesine 81 Yeni İlaç Eklendi

Bakan Işıkhan: SGK Geri Ödeme Listesine 81 Yeni İlaç Eklendi
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Bakan Işıkhan: SGK Geri Ödeme Listesine 81 Yeni İlaç Eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 81 yeni ilacın eklenmesini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ilaçlardan 79'unun yerli üretim olduğunu belirtti.
Geri ödeme sistemi, bir ilacın ihracı halinde, ithalat sırasında alınan verginin geri ödenmesini sağlar. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile eşdeğer ilaçlar, en ucuz birim fiyatın yüzde 5 fazlasına kadar geri ödeme alabilirler.
Kamu ilaç alımlarında eczane iskonto oranları, KDV hariç eczane satış hasılatı üzerinden belirlenir. Ayakta tedavi görenler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alınan katılım payı ise ilaç bedelinin yüzde 10'u veya çalışanlardan yüzde 20'sidir.
Her bir reçete için alınan katılım payları ise şu şekildedir: 3 kutuya kadar olan ilaçlar için 3 TL, 3 kutudan fazla olan her bir kutu için ise 1 TL.
Bu yeni düzenlemeyle birlikte, daha fazla ilacın geri ödeme listesine eklenmesiyle vatandaşların tedavi maliyetlerinde önemli bir kolaylık sağlanması bekleniyor.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan Işıkhan: SGK Geri Ödeme Listesine 81 Yeni İlaç Eklendi
Sigaraya Dev Zam! Tiryakileri Efkar Basacak
Dikkat! Yasal Olmayan Servis Ücretlerine Karşı Mücadele Edin
Akaryakıt Fiyatlarında Flaş Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı
Memurlara Büyük Şok: Kamu Çalışanlarının Rahatı Kaçacak
Dolar Kahini Yatırımcılara Seslendi: Rekora Hazır Olun
Sosyal Yardımlara Zam Geliyor! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Elinde Olanlar İçin Fırsat
Simpsonlar Kehanetinde Bu Yılı İşaret Etti: "Gerçekleşirse Çıra Gibi Yandık"
Cildi Bebek Gibi Yapan Doğal Yöntemi İfşa Etti
Uzman Uyarısı
Yalnız Takılmayı Seven Kan Grubu Ortaya Çıktı
SGK, Emeklilerin Maaş Ödemeleri İçin Yeni Düzenlemeye Gidiyor
Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam oranlarını açıkladı
SGK Güncellemesi İşe Giriş Tarihlerini Değiştirdi! E-Devlet'ten Kontrol Edin
50 Bin Emeklinin Maaşı Aniden Kesildi! SGK Düğmeye Bastı
Türk Takımının Şampiyonluk Mücadelesi Zorlaşıyor
Emeklilere Zam Yapılmayacak! Milyonları Kahreden Haber
Arabasında Olmayanlar 32 Bin TL Cezayla Karşı Karşıya!
Telefon Alacaklar Dikkat! Fahiş Zam Geliyor
Emeklilere Mayıs Ayında Sürpriz Ödeme!
Maaş Eşitleme Formülü Geliyor
Söyleyiciler Ticaret: Beyaz Ev Eşyalarında Güvenilir Adres!
EYLÜL MİNEL'DEN KAMUOYUNA DUYURU!
Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonlarıyla İlgili Kamuoyu Açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte ŞartlarBu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte Şartlar29 Nisan 2024
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDIKÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI30 Nisan 2024
Altın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldıAltın sahipleri hazırlık yapın: 48 saatiniz kaldı29 Nisan 2024
Isparta’da Trafik Kazası: Trafik Polisi Şehit OlduIsparta’da Trafik Kazası: Trafik Polisi Şehit Oldu29 Nisan 2024
Hem Emekliye Hem Asgari Ücretliye Çifte Sürpriz! Hem Emekliye Hem Asgari Ücretliye Çifte Sürpriz! 02 Mayıs 2024
Ehliyet Kurallarında Esneme: Artık Daha Kolay!Ehliyet Kurallarında Esneme: Artık Daha Kolay!30 Nisan 2024
Müşterilerine Özel İndirim Kampanyası!Müşterilerine Özel İndirim Kampanyası!28 Nisan 2024
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! O Tarihte Hesaplara YatacakSSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! O Tarihte Hesaplara Yatacak02 Mayıs 2024
Milyonlarca Araç Sahibine Müjde: ÖTV ve MTV Ödemeleri İade Edilecek!Milyonlarca Araç Sahibine Müjde: ÖTV ve MTV Ödemeleri İade Edilecek!04 Mayıs 2024
SGK'ya Dev Vurgun! Doktor ve Hemşireler GözaltındaSGK'ya Dev Vurgun! Doktor ve Hemşireler Gözaltında28 Nisan 2024
Instagram'dan Türkiye'ye Önemli DuyuruInstagram'dan Türkiye'ye Önemli Duyuru28 Nisan 2024
BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT!BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT!30 Nisan 2024
Emekliler İçin Müjdeli HaberEmekliler İçin Müjdeli Haber28 Nisan 2024
Isparta'da Hırsızlık OlayıIsparta'da Hırsızlık Olayı29 Nisan 2024
Emeklilerin Promosyonunu Almaları Önemli: Uzmanlar Uyarıyor!Emeklilerin Promosyonunu Almaları Önemli: Uzmanlar Uyarıyor!30 Nisan 2024
Miras Paylaşımında Dikkat!Miras Paylaşımında Dikkat!28 Nisan 2024
Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı!Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı!28 Nisan 2024
DOĞAL GAZ FATURALARINA İNDİRİMSİZ ZAM YANSIYACAK!DOĞAL GAZ FATURALARINA İNDİRİMSİZ ZAM YANSIYACAK!30 Nisan 2024
Emeklilerin Maaşında Kesinti! İşte DetaylarEmeklilerin Maaşında Kesinti! İşte Detaylar28 Nisan 2024
Öğretmen Atamalarında Yeni Şartlar AçıklandıÖğretmen Atamalarında Yeni Şartlar Açıklandı30 Nisan 2024