BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT! STOPAJ ORANLARI YÜKSELEBİLİR

Türk Lirası mevduatlarında uygulanan stopaj düzenlemesi için son tarih yaklaşıyor. Eğer düzenleme uzatılmazsa, stopaj oranlarında değişiklik yaşanabilir.

Gelir vergisi stopajı düzenlemesi için belirlenen son tarih 30 Nisan olarak açıklandı. Düzenlemenin devam etmemesi halinde ise stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselecek.

Şu anda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 0 olarak belirlenmiş durumda. Ancak düzenleme uzatılmazsa, tüm vadelerde stopaj oranı yüzde 15'e çıkacak.

30 Nisan'a kadar vadesini yenileyenler, yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecekler. Bu durumda, anaparadan elde edilecek faiz getirisinde 10 puanlık bir avantaj elde edilebilecek. Ancak, stopaj oranının yükselmesi, faiz gelirini azaltacaktır.

Örneğin, 100 bin lira tutarında bir mevduat, yıllık yüzde 5.5 faiz oranıyla işletildiğinde bir aylık faiz getirisi 4583 lira olacaktır. Ancak yüzde 15 stopaj oranıyla bu tutar 687 liraya çıkacaktır. Bu da mevduat sahibinin faiz gelirinde bir düşüş anlamına gelir.

Yüksek faiz elde etmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını artırması bir seçenek olabilir. Ancak bu durumda, politika faizi ile bankaların mevduat faizleri arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de olumsuz etkilenebilir.