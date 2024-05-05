Arabasında Olmayanlar 32 Bin TL Cezayla Karşı Karşıya! Tüm Araçlar İçin Zorunlu Hale Geldi

Türkiye'deki araç trafiğinin düzenlenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama, araçlarda Karekod kullanımını zorunlu hale getirdi.

Karekod uygulamasının amacı, sahte plaka kullanımını engellemek ve araçların güvenliğini artırmaktır. 1 Ocak'tan itibaren tescil ettirilen plakalar için zorunlu olan bu uygulama, emniyet birimlerinin araç ve sürücü bilgilerine daha kolay erişmesini sağlayacak.

Yeni uygulama, sadece kullanımda olan plakaları değil, 1 Ocak itibariyle tescil ettirilen tüm plakaları kapsamaktadır. Karekodlar sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi önemli bilgilere kolayca ulaşılabilir hale gelecek.

Ancak, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi veya sahte plaka kullanılması durumunda ciddi para cezaları uygulanacaktır. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi durumunda 2.647 TL, sahte plaka kullanımı halinde ise 32.170 TL'ye kadar ulaşabilir.

Uygulamanın en büyük avantajlarından biri güvenlik kontrollerinin artırılmasıdır. Ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler, uygulamayı olumlu karşılamışlar ve güvenlik kontrollerinin artmasıyla birlikte araç alım satımının daha güvenilir hale geleceğini ifade etmişlerdir. Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, uygulamanın güvenlik açısından önemine vurgu yapmıştır.