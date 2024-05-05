Akaryakıt Fiyatlarında Flaş Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), önemli bir karar alarak katkılı motorin ve benzinde fiyat farkını sonlandırma kararı aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Artık tüm akaryakıt istasyonlarında katkılı motorin ve benzin aynı fiyattan satılacak. Sürücüler, hangi tür yakıtı tercih ederlerse etsinler aynı ücreti ödeyecekler. Katkılı ürün adı altında farklı bir fiyat uygulanmayacak.

Kararın detaylarına göre:

24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı'nın 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

Karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.