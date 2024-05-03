Hem Emekliye Hem Asgari Ücretliye Çifte Sürpriz! Milyonlara Nefes Aldıracak Karar

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli çalışanı sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Temmuz zammını bekleyenler için çifte sürpriz hazırlıkları sürüyor.

Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan ancak en düşük emekli maaşının hala 10 bin TL seviyesinde kalması tepkilere yol açmıştı. Açlık sınırının 16 bin TL civarında olduğu zamanlarda, emeklilerin maaşlarındaki artış talepleri artmıştı.

Benzer şekilde, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zammın beklentisi milyonlarca kişiyi heyecanlandırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili açıklamaları hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, emekli ve asgari ücretli kesimler için önemli değerlendirmelerde bulundu. Zelyut, satın alınan mal ve hizmetlere önemli zamların geleceğini öngörüyor ve güçlü, ciddi zamların bu olumsuz etkileri telafi edebileceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde yapılacak zamların yanı sıra, emeklilere ve asgari ücretlilere özel destek paketleri de gündeme gelmiş durumda. Emeklilere yönelik desteklerin en düşük emekli maaşına sahip kesime odaklanacağı belirtiliyor.

Emeklilere yönelik destek paketi kapsamında, evi olmayan ve tek geliri emekli maaşı olan kişilere kira yardımı sağlanması bekleniyor. Ayrıca, fatura indirimlerinin de önemli bir destek kalemi olacağı öngörülüyor.

Düşük gelirli emeklilere yönelik olarak verilecek emekli kartıyla gıda alışverişi yapabilmeleri de sağlanacak. Emeklilerin evlerine mahkum kalmamaları için ise şehirlerarası taşımacılık ve turizm şirketleriyle anlaşmalar yapılması planlanıyor.

Asgari ücrete yönelik destek paketi ise Ankara'dan sızan bilgilere göre şekilleniyor. Yeni bir asgari ücret formülü üzerinde çalışılıyor ve bu düzenleme kapsamında, emeklilere uygulanan destek paketi benzeri bir yaklaşımın asgari ücretlilere de sunulması planlanıyor.

Bu çerçevede, emekli maaşlarındaki zam oranıyla paralel olarak asgari ücretin de destekleneceği öngörülüyor. Devletin, 4 bin TL'lik emekli maaşı zammına denk gelecek şekilde asgari ücrete 2 bin TL destek ödemesi yapmayı planladığı da belirtiliyor.