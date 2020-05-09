Isparta'da elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Senir beldesinde çadırda yaşayan Suriyeli A.E'nin çocuğu M.E (1), oyun oynadığı esnada üçlü prize dokununca elektrik akımına kapıldı.
Küçük çocuk, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.E, buradan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.